Белгород подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ

Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Он уточнил, что, по предварительной информации, пострадавших нет.
При этом, добавил глава региона, серьёзные повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры. В результате, по словам Гладкова, были зафиксированы перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла.
Уточняется, что точный масштаб повреждений будет оценён в светлое время суток.
Ранее силы ПВО уничтожили 24 БПЛА, летевших в сторону Москвы.
Также сообщалось, что в результате удара ВСУ по городу Клинцы Брянской области пострадала мирная жительница.