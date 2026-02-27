Telex: Венгрия потребовала от Хорватии разрешить транзит российской нефти

Компания MOL Group (Венгрия) потребовала от JANAF (Хорватия) разрешить транзит российской нефти через трубопровод Adria.
Об этом пишет Telex.
«Мы официально направили все документы… ждём подтверждения от JANAF», — заявили представители венгерской компании.
В случае если хорватская сторона откажет, организация не исключает, что обратится в ЕК за компенсацией и юридическими мерами.
Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан в прямом обращении к Владимиру Зеленскому потребовал немедленного открытия нефтепровода «Дружба» и призвал главу киевского режима «изменить свою антивенгерскую политику».