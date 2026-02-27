Ричмонд
Telex: Венгрия потребовала от Хорватии разрешить транзит российской нефти

Об этом пишет Telex.

«Мы официально направили все документы… ждём подтверждения от JANAF», — заявили представители венгерской компании.

В случае если хорватская сторона откажет, организация не исключает, что обратится в ЕК за компенсацией и юридическими мерами.

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан в прямом обращении к Владимиру Зеленскому потребовал немедленного открытия нефтепровода «Дружба» и призвал главу киевского режима «изменить свою антивенгерскую политику».

