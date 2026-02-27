Ричмонд
+11°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хиллари Клинтон заявила, что не знала о преступлениях Эпштейна

Бывший госсекретарь Соединённых Штатов Хиллари Клинтон утверждает, что не знала о преступлениях американского финансиста Джеффри Эпштейна.

Бывший госсекретарь Соединённых Штатов Хиллари Клинтон утверждает, что не знала о преступлениях американского финансиста Джеффри Эпштейна.

Также политик заявила, что не посещала его остров.

«Я не помню, чтобы когда-либо встречалась с господином Эпштейном. Я никогда не летала на его самолёте и не посещала его остров, дома или офисы. Мне больше нечего к этому добавить», — говорится в письменных показаниях Клинтон перед комитетом конгресса.

Ранее стало известно, что семья Клинтонов согласилась дать показания комитету палаты представителей по надзору в рамках дела Эпштейна.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова между тем с иронией отреагировала на данное решение.

Узнать больше по теме
Биография Джеффри Эпштейна: от талантливого математика до преступника
Американский финансист и миллиардер Джеффри Эпштейн больше известен не достижениями в сфере бизнеса, а скандалами, уголовными делами и арестами. Он водил дружбу с представителями мировой элиты, был назван преступником и покончил жизнь самоубийством, находясь в тюрьме. В этом материале рассказываем самое главное о жизни богача-педофила.
Читать дальше