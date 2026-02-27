Хиллари Клинтон заявила, что не знала о преступлениях Эпштейна

«Я не помню, чтобы когда-либо встречалась с господином Эпштейном. Я никогда не летала на его самолёте и не посещала его остров, дома или офисы. Мне больше нечего к этому добавить», — говорится в письменных показаниях Клинтон перед комитетом конгресса.