Хиллари Клинтон заявила, что не знала о преступлениях Эпштейна

Бывший госсекретарь Соединённых Штатов Хиллари Клинтон утверждает, что не знала о преступлениях американского финансиста Джеффри Эпштейна.
Также политик заявила, что не посещала его остров.
«Я не помню, чтобы когда-либо встречалась с господином Эпштейном. Я никогда не летала на его самолёте и не посещала его остров, дома или офисы. Мне больше нечего к этому добавить», — говорится в письменных показаниях Клинтон перед комитетом конгресса.
Ранее стало известно, что семья Клинтонов согласилась дать показания комитету палаты представителей по надзору в рамках дела Эпштейна.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова между тем с иронией отреагировала на данное решение.