Захарова: резолюция ООН создаёт «помехи в эфире» переговорам

Недавняя резолюция ООН по Украине создаёт «помехи в эфире» в рамках урегулирования конфликта.
Об этом в ходе брифинга сказала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
«Она (резолюция. — RT) не имеет ничего общего с гуманизмом, заботой о судьбах простых мирных граждан или восстановлением справедливости», — подчеркнула она.
Ранее в МИД России заявили, что вброс Украиной и западными странами антироссийской резолюции в ООН направлен на создание «помех» в трёхстороннем переговорном процессе.
