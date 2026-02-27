Ричмонд
Захарова: резолюция ООН создаёт «помехи в эфире» переговорам

Недавняя резолюция ООН по Украине создаёт «помехи в эфире» в рамках урегулирования конфликта.

Об этом в ходе брифинга сказала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Она (резолюция. — RT) не имеет ничего общего с гуманизмом, заботой о судьбах простых мирных граждан или восстановлением справедливости», — подчеркнула она.

Ранее в МИД России заявили, что вброс Украиной и западными странами антироссийской резолюции в ООН направлен на создание «помех» в трёхстороннем переговорном процессе.

