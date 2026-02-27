Венгрия удвоила число вертолетов у границы с Украиной

По его словам, по предложению министерства энергетики был составлен список из 20 критически важных объектов энергетики, вокруг которых с пятницы будут развернуты войска для охраны. Армия также получила большое количество средств радиоэлектронной борьбы для защиты инфраструктуры, отметил министр.