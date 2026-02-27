Ричмонд
Венгрия удвоила число вертолетов у границы с Украиной

Венгрия удвоила число вертолетов у границы с Украиной для защиты энергообъектов.

БУДАПЕШТ, 27 фев — РИА Новости. Венгрия удвоила количество вертолетов у границы с Украиной для защиты критически важных энергообъектов, которых в стране 20, заявил министр обороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки.

«Вертолетный потенциал, развернутый в восточной части страны, удвоен. Эти вертолеты предназначены для перехвата средств, залетающих на территорию Венгрии и летящих слишком медленно и слишком низко для перехвата силами ПВО, находящимися на дежурстве», — приводит слова Салаи-Бобровницки агентство MTI.

По его словам, по предложению министерства энергетики был составлен список из 20 критически важных объектов энергетики, вокруг которых с пятницы будут развернуты войска для охраны. Армия также получила большое количество средств радиоэлектронной борьбы для защиты инфраструктуры, отметил министр.

Премьер Венгрии Виктор Орбан в среду заявил, что Венгрия усилит охрану критической энергоинфраструктуры с целью защиты ее от дальнейших враждебных действий Украины. По его словам, венгерские военнослужащие, техника и полиция в усиленном составе будут патрулировать территорию вблизи ключевых энергообъектов страны.

