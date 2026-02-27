В МВД опубликовали момент спасения похищенной девочки в Смоленске

Официальный представитель МВД России Ирина Волк опубликовала видео, на котором найденную в Смоленске девятилетнюю девочку выводят из дома похитителя.
Подозреваемого задержали и надели на него наручники. На кадрах видно, как он лежит в наручниках лицом в пол.
Ранее Следственный комитет России опубликовал видео с «девяткой», благодаря которой удалось вычислить похитителя девочки в Смоленске.
