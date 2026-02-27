СМИ: Трамп может объявить ЧП в США ради экстренных полномочий над выборами

Трамп заявил 13 февраля в посте в соцсети Truth Social, что если законопроект SAVE Act, предусматривающий обязательную идентификацию избирателей и ограничения на голосование почте, не будет принят конгрессом, он готов действовать единолично, подписав указ для внесения этих изменений на промежуточных выборах в ноябре.