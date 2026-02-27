СМИ: Трамп может объявить ЧП в США ради экстренных полномочий над выборами

ВАШИНГТОН, 27 фев — РИА Новости. Группа активистов в США, называющих себя сторонниками президента страны Дональда Трампа и заявляющих о координации своей деятельности с Белым домом, утверждает, что американский лидер может подписать указ о чрезвычайном положении на выборах ради особых полномочий по контролю за голосованием, сообщает газета Washington Post.
«Протрамповские активисты, которые утверждают, что координируют свои действия с Белым домом, распространяют 17-страничный проект указа, в котором утверждается, что Китай вмешивался в выборы 2020 года, как основание для объявления национального чрезвычайного положения, которое откроет президенту чрезвычайные полномочия по управлению голосованием», — пишет газета.
Питер Тиктин, адвокат из Флориды, выступающий за проект указа, утверждает, что объявление чрезвычайного положения даст президенту полномочия запрещать голосование по почте и использование машин для голосования, рассматривая их как каналы иностранного вмешательства, сообщает издание.
Трамп заявил 13 февраля в посте в соцсети Truth Social, что если законопроект SAVE Act, предусматривающий обязательную идентификацию избирателей и ограничения на голосование почте, не будет принят конгрессом, он готов действовать единолично, подписав указ для внесения этих изменений на промежуточных выборах в ноябре.
Американский лидер не раз утверждал, что если республиканцы проиграют промежуточные выборы в конгресс 3 ноября, демократы инициируют против него новый импичмент, который станет уже третьим, и призвал не допустить такого развития политической ситуации.