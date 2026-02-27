ВС Ирана предостерегли США от военных действий

«Любой неразумный шаг разожжет огонь, который охватит все в регионе», — сказал представитель ВС Ирана Абольфазль Шекарчи, предупредив об «историческом» ответе. Его слова приводит иранская гостелерадиокомпания.
В сообщении отмечается, что Шекарчи так отреагировал «на последние высказывания» президента США Дональда Трампа. Трамп до начала переговоров призвал Тегеран заключить сделку, пригрозив республике в противном случае «плохим днем».
Высокопоставленный иранский военный также подчеркнул, что вооруженные силы Ирана следят за военными передвижениями со стороны США, а в случае любого рода столкновения «все источники и интересы США в регионе окажутся в зоне поражения иранских сил».
Ранее в Женеве при посредничестве Омана состоялся третий раунд переговоров между США и Ираном. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи по их итогам заявил, что Иран и США могут провести новый раунд в течение недели. По его словам, делегации Ирана и США с понедельника, 2 марта, начнут технические консультации в Вене, они пройдут в МАГАТЭ. Он также назвал состоявшийся диалог одним из самых серьезных, заявив, что это был лучший раунд переговоров.