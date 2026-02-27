Ричмонд
+11°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС Ирана предостерегли США от военных действий

ВС Ирана после переговоров в Женеве предостерегли США от военных действий.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Вооруженные силы Ирана после прошедших в Женеве ирано-американских переговоров предостерегли США от военных действий.

«Любой неразумный шаг разожжет огонь, который охватит все в регионе», — сказал представитель ВС Ирана Абольфазль Шекарчи, предупредив об «историческом» ответе. Его слова приводит иранская гостелерадиокомпания.

В сообщении отмечается, что Шекарчи так отреагировал «на последние высказывания» президента США Дональда Трампа. Трамп до начала переговоров призвал Тегеран заключить сделку, пригрозив республике в противном случае «плохим днем».

Высокопоставленный иранский военный также подчеркнул, что вооруженные силы Ирана следят за военными передвижениями со стороны США, а в случае любого рода столкновения «все источники и интересы США в регионе окажутся в зоне поражения иранских сил».

Ранее в Женеве при посредничестве Омана состоялся третий раунд переговоров между США и Ираном. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи по их итогам заявил, что Иран и США могут провести новый раунд в течение недели. По его словам, делегации Ирана и США с понедельника, 2 марта, начнут технические консультации в Вене, они пройдут в МАГАТЭ. Он также назвал состоявшийся диалог одним из самых серьезных, заявив, что это был лучший раунд переговоров.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше