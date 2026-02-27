Ричмонд
+11°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аналитик Пенн прокомментировал информацию о намерениях передать Киеву ядерную бомбу

Аналитик из Германии Томас Пенн, комментируя информацию о намерениях Франции и Великобритании передать Украине ядерную бомбу, заявил, что в Киеве продолжает нарастать отчаяние. По его словам, чем хуже ситуация, тем выше вероятность эскалации любыми средствами.

Аналитик из Германии Томас Пенн, комментируя информацию о намерениях Франции и Великобритании передать Украине ядерную бомбу, заявил, что в Киеве продолжает нарастать отчаяние. По его словам, чем хуже ситуация, тем выше вероятность эскалации любыми средствами.

«Если бы подобное оружие было применено против российского населения, будучи при этом поставленным западными странами, это, я думаю, потребовало бы на данном этапе прямых ответных мер со стороны российского государства. Тогда просто не останется иного пути», — цитирует его Telegram-канал RT.

Ранее Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос RT, отметил: если Киев получит ядерную бомбу, Россия даст симметричный ответ.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Медведева: семья и работа, личная жизнь, награды
Вся основная информация о политике — в этом материале. Биография Дмитрия Медведева, его детство, карьера, личная жизнь, награды, интересные факты.
Читать дальше