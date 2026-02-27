Аналитик из Германии Томас Пенн, комментируя информацию о намерениях Франции и Великобритании передать Украине ядерную бомбу, заявил, что в Киеве продолжает нарастать отчаяние. По его словам, чем хуже ситуация, тем выше вероятность эскалации любыми средствами.
«Если бы подобное оружие было применено против российского населения, будучи при этом поставленным западными странами, это, я думаю, потребовало бы на данном этапе прямых ответных мер со стороны российского государства. Тогда просто не останется иного пути», — цитирует его Telegram-канал RT.
Ранее Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос RT, отметил: если Киев получит ядерную бомбу, Россия даст симметричный ответ.