Экс-госсекретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон выступила с объяснением своих связей с секс-преступником Джеффри Эпштейном. Она заявила, что якобы даже не виделась с финансистом. На это утверждение отреагировал глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Он не поверил Хиллари Клинтон. Спецпредставитель президента РФ опубликовал соответствующий пост в соцсети Х.
Кирилл Дмитриев указал на ложь в речи экс-госсекретаря США про якобы ее незнание о преступлениях Джеффри Эпштейна. Он прикрепил к публикации один из файлов по делу финансиста. В письме указывается, что секс-преступник готовил «тайную встречу» с бывшим госсекретарем США.
«Фото дня: Хиллари под присягой заявляет, что не помнит встречи с Эпштейном и не знала о его преступлениях», — не без иронии отреагировал Кирилл Дмитриев.
Он также объяснил, почему Хиллари Клинтон сталкивается с негативным отношением к себе. По мнению главы РФПИ, она становится более активной по мере приближения расплаты за мистификацию Russiagate.