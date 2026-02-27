Князь из секты, подполковники и «заказы», стрелок из Анапы: самые яркие аресты февраля

Арест замгубернатора Фалейчика за взятку в 2 млн.
13 февраля Басманный суд Москвы по ходатайству следователя отправил под арест заместителя губернатора Челябинской области Андрея Фалейчика по делу о коррупции — чиновнику вменяют ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки). В соответствии с ней ему грозит до 15 лет лишения свободы.
По версии следствия, в 2021—2023 годах чиновник, будучи в должности главы городского округа Копейск, якобы получил от одной из коммерческих организаций почти 2 млн рублей за заключение договора долгосрочной аренды детского оздоровительного лагеря «Юность». А по данным следствия, Фалейчик систематически получал взятки и в должности высокопоставленного чиновника региона.
Министр Шафикова улетела в Москву под конвоем.
19 февраля Басманный суд Москвы арестовал министра культуры Башкирии Амину Шафикову. Ей вменяют сразу две статьи: ч. 4 ст. 160 УК (присвоение или растрата в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 290 УК (получение взятки должностным лицом).
Чиновница руководила Министерством культуры Башкирии с 2012 года, а до этого работала ректором Уфимской государственной академии искусств имени Исмагилова. За это время получила звание «Народный артист Республики Башкортостан». Интересно, что в её защиту выступил глава Башкирии Радий Хабиров — Шафикову он назвал «очень порядочным человеком и очень эффективным министром».
Топов FESCO задержали за растрату 885 млн.
11 февраля 2026 года были задержаны топ-менеджеры крупной российской транспортной компании FESCO: бывший председатель совета директоров группы Андрей Северилов и вице-президент по производственному развитию Борис Иванов. Обоих подозревают по ч.4 ст. 160 УК (присвоение или растрата в особо крупном размере).
По версии следствия, криминальная схема работала с 2022 по 2023 год под предлогом развития портовой инфраструктуры проекта Восточного транспортно-логистического узла. Иванов и Северилов купили по завышенной стоимости 100% доли уставного капитала коммерческого предприятия, которое реальную деятельность не вело. При этом покупка была совершена в период действия ограничительных мер, предусматривающих запрет на совершение сделок, ухудшающих финансовое состояние компании. В итоге сумма растраты достигла 885 млн рублей.
Гибель охранника и стрельба: арестован студент.
Анапский городской суд поместил под стражу 17-летнего обвиняемого в стрельбе по людям у Анапского индустриального техникума. Подростку вменяют сразу букет статей УК РФ: убийство, покушение на убийство двух и более лиц, а также хищение оружия. Теперь стрелку грозит до 20 лет лишения свободы.
Трагедия разыгралась 11 февраля 2026 года: студент Анапского индустриального техникума открыл стрельбу при входе в учебное заведение. В здание его не пустил охранник — он успел запереть входную дверь, однако получил два ранения — преступник стрелял сквозь стекло. В итоге он скончался. Пострадали ещё два человека: сотрудницу техникума госпитализировали в краевую больницу в тяжёлом состоянии, ещё один студент получил ранение средней тяжести.
Покушение на генерала: исполнитель арестован.
Замоскворецкий суд Москвы отправил под арест исполнителя покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева — уроженца Украины Любомира Корбу. Ранее его задержали в ОАЭ, куда он сбежал после преступления, и доставили в Москву. Он проходит по уголовному делу по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), а также ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот огнестрельного оружия).
Кроме того, заочно арестована успевшая выехать на Украину пособница Корбы — 54-летняя Зинаида Серебрицкая. Известно, что она намеренно поселилась недалеко от дома генерала Алексеева и даже сменила фамилию, чтобы вести за ним слежку.
Покушение на первого заместителя начальника Главного управления Генерального штаба ВС РФ Владимира Алексеева произошло 6 февраля 2026 года в жилом доме на Волоколамском шоссе. По версии следствия, Любомир Корба выстрелил в генерала не менее трёх раз.
Сектант Гончаров ответит за пропавших девочек.
Суд в Москве арестовал Юрия Гончарова, одного из активных участников секты «Царская империя». Своей пастве он представлялся как «схиепископ» и «князь Московский» по имени «Варфоломей». Он — не первый арестованный член секты, ранее — в 2024 году — арестовали Леонида Власова. Его обвинили в создании и руководстве НКО, посягающей на личность и права граждан, а также призывах к террористической деятельности основателя организации.
По версии следствия, в секте Гончаров занимался вербовкой новых членов, призывая их отказываться от официальных документов, работы, медицинской помощи и даже школьного образования для детей. Он попал под внимание правоохранителей после того, как в феврале в Санкт-Петербурге стали искать сестёр 11 и 18 лет — они пропали по дороге из дома в школу. Девочки нашлись на одной из баз секты во Владимирской области. Ранее сектанткой стала их мать.
Подполковники Амосов и Петров: арест по делу о расправах нулевых.
Центральный суд Челябинска арестовал двух подполковников полиции — действующего сотрудника управления Росгвардии Алексея Амосова и его бывшего коллегу Виталия Петрова, которым предъявлены обвинения по статье об убийстве. Обоих подозревают в причастности к заказным убийствам, совершённым ещё в нулевые.
Жертвами расправ стали два местных предпринимателя. В 2004 году в квартире знакомого был спровоцирован конфликт, в ходе которого застрелили хозяина жилища. А в 2006 году в подвале одного из домов нашли ещё одну жертву — расстрелянную из автомата. Тогда по горячим следам установить причастных к совершению преступлений не удалось, из-за чего расследование было приостановлено.
Участковые и миграция: арест группы в Москве.
В Москве Черёмушкинский районный суд арестовал группу столичных полицейских, которые обвиняются в получении взяток за организацию незаконной миграции. Участковые уполномоченные и сотрудники подразделений по вопросам миграции — Сергей Якушкин, Елена Сергиенко и Алексей Конхин — с помощью подельников из образовательных колледжей за последние два года сделали фиктивные документы для примерно 2 тыс. иностранцев с помощью предоставления им учебных виз.
Кроме того, сотрудники полиции помогали им незаконно легализоваться на территории РФ и около полутора тысяч человек исключили из реестра контролируемых лиц (РКЛ), куда заносят мигрантов, допустивших правонарушения. В зависимости от роли каждого, задержанные обвиняются по ч. 3 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции) и ч. 5 ст. 290 УК РФ (получении взятки).