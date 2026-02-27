Князь из секты, подполковники и «заказы», стрелок из Анапы: самые яркие аресты февраля

По версии следствия, в секте Гончаров занимался вербовкой новых членов, призывая их отказываться от официальных документов, работы, медицинской помощи и даже школьного образования для детей. Он попал под внимание правоохранителей после того, как в феврале в Санкт-Петербурге стали искать сестёр 11 и 18 лет — они пропали по дороге из дома в школу. Девочки нашлись на одной из баз секты во Владимирской области. Ранее сектанткой стала их мать.