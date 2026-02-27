СМИ: ВС Пакистана уничтожили более 30 афганских танков, орудий и БТР

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Пакистанские силы уничтожили более 30 афганских танков, артиллерийских орудий и бронетранспортеров, сообщает пакистанский телеканал Geo TV со ссылкой на источники в органах безопасности.
«Были уничтожены более 30 танков, артиллерийских орудий и бронетранспортеров», — сообщает телеканал.
Как отмечается, также были полностью уничтожены 12 афганских погранпостов, и ВС Пакистана взяли под контроль еще пять.
На прошлой неделе Пакистан нанес авиаудары по уездам в афганских провинциях Нангархар и Пактика, в результате которых, по заявлениям властей Афганистана, погибли и получили ранения десятки мирных жителей, включая женщин и детей.
В ночь на пятницу вооруженные силы Афганистана заявили, что в ответ на бомбардировки начали масштабные наступательные военные операции против центров и объектов пакистанских сил вдоль разграничивающей страны линии Дюранда.