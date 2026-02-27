Ричмонд
Нидерландский министр опубликовал селфи с неприличной песней

Нидерландский министр соцсетей Вайлбриф опубликовал селфи с неприличной песней.

Источник: © РИА Новости

ГААГА, 27 фев — РИА Новости. Министр социальных сетей и занятости Нидерландов 62-летний Ханс Вайлбриф опубликовал селфи с министром образования, науки и культуры 49-летней Рианне Лесхерт, сопроводив его песней провокационного содержания.

К селфи, опубликованном в Instagram* (соцсеть принадлежит Мeta, запрещена в РФ как экстремистская), Вайлбриф подобрал музыкальный трек, припев которого в мягкой форме можно перевести следующим образом: «Девчонки хотят переспать со мной». Исполнителем трека является 27-летний нидерландский рэпер, известный под псевдонимом Milolaathetlukken.

В подписи к фотографии министр отметил: «Музыку подбирал Роб (премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен — ред.). Надеюсь, что это ок».

Новое коалиционное правительство Нидерландов во главе с самым молодым премьер-министром в истории страны — 38-летним Робом Йеттеном — в понедельник принесло присягу королю Виллему-Александру.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

