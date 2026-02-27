WSJ: Иран отверг требования США по ядерной сделке

По информации газеты, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, которые участвовали в переговорах со стороны США, заявили, что Иран должен уничтожить три своих основных ядерных объекта — в Фордо, Натанзе и Исфахане. Кроме того, они потребовали, чтобы Иран вывез весь оставшийся обогащенный уран в США. Американская сторона также указала, что любая сделка должна быть бессрочной.