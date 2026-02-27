Ричмонд
WSJ: Иран отверг требования США по ядерной сделке

Прошедшие в Женеве переговоры США и Ирана завершились без заключения сделки по иранской ядерной программе. Обе стороны по-прежнему расходятся во мнениях по ключевым вопросам, поскольку Вашингтон усилил давление и предъявил более жесткие требования, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

По информации газеты, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, которые участвовали в переговорах со стороны США, заявили, что Иран должен уничтожить три своих основных ядерных объекта — в Фордо, Натанзе и Исфахане. Кроме того, они потребовали, чтобы Иран вывез весь оставшийся обогащенный уран в США. Американская сторона также указала, что любая сделка должна быть бессрочной.

Иран отверг идею о вывозе запасов урана за границу, а также возразил против прекращения обогащения, демонтажа ядерных объектов и введения постоянных ограничений на ядерную программу.

Глава информационного совета правительства Ирана Эльяс Хазрати ранее сообщал, что «из Ирана ничего вывозиться не будет». Он добавил, что обогащение урана «продолжится в соответствии с нуждами страны». Одновременно он указал, что статья WSJ не соответствует реалиям переговоров.

Как пишет WSJ, к нескольким американским эскадрильям, которые размещены по всему Ближнему Востоку, в ближайшее время присоединятся еще более 20 истребителей. В регион также прибыли авианосец, восемь эсминцев и три боевых корабля США. Президент США Дональд Трамп грозил Ирану «плохими вещами», если Тегеран не согласится с требованиями Вашингтона.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше