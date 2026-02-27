Венгерская MOL потребует от хорватской JANAF транзита нефти из РФ по морю

В венгерской компании пояснили, что поставки российской нефти через Адриатику танкерами законны. Морской транзит разрешён, если трубопроводную доставку прерывают по причинам, не зависящим от государства — члена ЕС. Кроме того, морские поставки не нарушают американские санкции. Транспортные и сбытовые компании по контрактам отсутствуют в санкционном списке США.