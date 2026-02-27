Венгерская MOL потребует от хорватской JANAF транзита нефти из РФ по морю

В обращении компания призвала хорватского оператора Адриатического нефтепровода действовать немедленно — не позже 27 февраля. Она запросила гарантии разрешения морских перевозок российской нефти.
«В случае отказа MOL может обратиться в Европейскую комиссию и подать иск о возмещении ущерба», — добавили в компании.
В венгерской компании пояснили, что поставки российской нефти через Адриатику танкерами законны. Морской транзит разрешён, если трубопроводную доставку прерывают по причинам, не зависящим от государства — члена ЕС. Кроме того, морские поставки не нарушают американские санкции. Транспортные и сбытовые компании по контрактам отсутствуют в санкционном списке США.
Напомним, украинские власти перекрыли транзит по нефтепроводу «Дружба» в начале февраля. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан потребовал от Владимира Зеленского прекратить шантаж с блокировкой поставок топлива по трубопроводу «Дружба». При этом он подчеркнул, что его страна не будет финансировать военные действия на Украине.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.