Ричмонд
+11°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Венгерская MOL потребует от хорватской JANAF транзита нефти из РФ по морю

Венгерская энергетическая компания MOL потребовала от хорватской компании JANAF обеспечить транзит нефти из России. Об этом сообщает портал Telex.

В обращении компания призвала хорватского оператора Адриатического нефтепровода действовать немедленно — не позже 27 февраля. Она запросила гарантии разрешения морских перевозок российской нефти.

«В случае отказа MOL может обратиться в Европейскую комиссию и подать иск о возмещении ущерба», — добавили в компании.

В венгерской компании пояснили, что поставки российской нефти через Адриатику танкерами законны. Морской транзит разрешён, если трубопроводную доставку прерывают по причинам, не зависящим от государства — члена ЕС. Кроме того, морские поставки не нарушают американские санкции. Транспортные и сбытовые компании по контрактам отсутствуют в санкционном списке США.

Напомним, украинские власти перекрыли транзит по нефтепроводу «Дружба» в начале февраля. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан потребовал от Владимира Зеленского прекратить шантаж с блокировкой поставок топлива по трубопроводу «Дружба». При этом он подчеркнул, что его страна не будет финансировать военные действия на Украине.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше