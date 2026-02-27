Ричмонд
+11°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД критически ответил на попытки Франции опровергнуть планы передачи ЯО Украине

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала попытки посольства Франции опровергнуть данные о планах передать Украине ядерное оружие.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала попытки посольства Франции опровергнуть данные о планах передать Украине ядерное оружие.

«Когда мы говорили о биологических экспериментах, которые проходят на пространстве СНГ под эгидой натовских кураторов, точно так же мы слышали заявления о том, что “вы всё врёте”, — напомнила дипломат в ходе брифинга.

Ранее Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос RT, отметил: если Киев получит ядерную бомбу, Россия даст симметричный ответ.

Аналитик из Германии Томас Пенн, комментируя информацию о намерениях Франции и Великобритании передать Украине ядерную бомбу, заявил, что в Киеве продолжает нарастать отчаяние. По его словам, чем хуже ситуация, тем выше вероятность эскалации любыми средствами.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше