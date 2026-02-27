Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала попытки посольства Франции опровергнуть данные о планах передать Украине ядерное оружие.
«Когда мы говорили о биологических экспериментах, которые проходят на пространстве СНГ под эгидой натовских кураторов, точно так же мы слышали заявления о том, что “вы всё врёте”, — напомнила дипломат в ходе брифинга.
Ранее Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос RT, отметил: если Киев получит ядерную бомбу, Россия даст симметричный ответ.
Аналитик из Германии Томас Пенн, комментируя информацию о намерениях Франции и Великобритании передать Украине ядерную бомбу, заявил, что в Киеве продолжает нарастать отчаяние. По его словам, чем хуже ситуация, тем выше вероятность эскалации любыми средствами.