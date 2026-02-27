СМИ: в Кабуле прогремел взрыв

КАИР, 27 фев — РИА Новости. Сильный взрыв прогремел в столице Афганистана Кабуле, после чего раздалась интенсивная стрельба, сообщил телеканал Al Jazeera.
«Сильный взрыв прогремел в афганской столице Кабуле, за ним последовала интенсивная стрельба», — передает телеканал, не уточняя причин произошедшего.
