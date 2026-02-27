В столице Афганистана прогремел взрыв

Сильный взрыв прогремел в столице Афганистана Кабуле.
Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.
Отмечается, что за взрывом последовала интенсивная стрельба. Со ссылкой на источник телеканал передаёт, что идёт атака со стороны Пакистана.
Напомним, в четверг вечером между пакистанскими и афганскими пограничными силами произошли столкновения. «Талибан» заявил, что начал операцию в ответ на авиаудары Пакистана на прошлой неделе. В Исламабаде отметили, что стали атаковать в ответ на «неспровоцированный огонь».
В TOLOnews ранее писали, что бои с армией Пакистана идут в шести провинциях Афганистана.
