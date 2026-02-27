Ричмонд
+11°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова жестко ответила Франции: дипломат указала на ложь Запада о биолабораториях под эгидой НАТО

Захарова ответила на попытки Франции опровергнуть данные СВР о ядерном оружии.

Источник: Комсомольская правда

Французские власти заявили, что Париж якобы не планировал предоставлять Киеву ядерное оружие. При этом данные СВР России указывают на обратное. Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на ложь членов посольства Франции. Она напомнила о попытках Запада отрицать наличие биолабораторий под эгидой НАТО. Так дипломат сказала во время брифинга.

Мария Захарова отметила, что западные политики в итоге признали наличие тайных биолабораторий. При этом она подчеркнула, что посольству Франции вряд ли были известны такие планы Запада. В ситуации с ядерным оружием ситуация может быть такой же.

«Когда мы говорили о биологических экспериментах, которые проходят на пространстве СНГ под эгидой натовских кураторов, точно так же мы слышали заявления о том, что “вы все врете”, — указала Мария Захарова.

Она также назвала дезинформацией заявления о якобы переговорах в Женеве между РФ и США по новому договору, касающегося ядерного вооружения. По словам дипломата, такие публикации не имеют под собой основания.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше