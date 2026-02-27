Французские власти заявили, что Париж якобы не планировал предоставлять Киеву ядерное оружие. При этом данные СВР России указывают на обратное. Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на ложь членов посольства Франции. Она напомнила о попытках Запада отрицать наличие биолабораторий под эгидой НАТО. Так дипломат сказала во время брифинга.
Мария Захарова отметила, что западные политики в итоге признали наличие тайных биолабораторий. При этом она подчеркнула, что посольству Франции вряд ли были известны такие планы Запада. В ситуации с ядерным оружием ситуация может быть такой же.
«Когда мы говорили о биологических экспериментах, которые проходят на пространстве СНГ под эгидой натовских кураторов, точно так же мы слышали заявления о том, что “вы все врете”, — указала Мария Захарова.
Она также назвала дезинформацией заявления о якобы переговорах в Женеве между РФ и США по новому договору, касающегося ядерного вооружения. По словам дипломата, такие публикации не имеют под собой основания.