В Госдуме налаживают контакт с десятками стран для освобождения Мадуро

«Это Новая Зеландия, Япония, Китай, Вьетнам, Филиппины, Индия, Турция, Италия, Испания, Португалия, Бельгия, Куба, Канада, США, большинство стран Латинской Америки… Мы ведем работу по установлению контактов с комитетами, которые создаются в других странах», — сказал Новиков газете «Известия».
По его словам, в частности, об этом рассказывалось на видеоконференции с подключением порядка 400 точек входа по разным странам мира, и в основном речь идет о парламентариях разных государств, которые в ней участвовали. Инициатором была Национальная ассамблея Венесуэлы.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к «наркотерроризму». Уполномоченным президентом Венесуэлы стала Дельси Родригес, до этого занимавшая пост вице-президента страны.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право.