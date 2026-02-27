Ричмонд
+11°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме налаживают контакт с десятками стран для освобождения Мадуро

Депутат Новиков: ГД налаживает контакт с десятками стран для освобождения Мадуро.

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Комитеты за освобождение президента Венесуэлы Николаса Мадуро создали в десятках стран по всему миру, Госдума устанавливает контакты с ними, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«Это Новая Зеландия, Япония, Китай, Вьетнам, Филиппины, Индия, Турция, Италия, Испания, Португалия, Бельгия, Куба, Канада, США, большинство стран Латинской Америки… Мы ведем работу по установлению контактов с комитетами, которые создаются в других странах», — сказал Новиков газете «Известия».

По его словам, в частности, об этом рассказывалось на видеоконференции с подключением порядка 400 точек входа по разным странам мира, и в основном речь идет о парламентариях разных государств, которые в ней участвовали. Инициатором была Национальная ассамблея Венесуэлы.

США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к «наркотерроризму». Уполномоченным президентом Венесуэлы стала Дельси Родригес, до этого занимавшая пост вице-президента страны.

МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше