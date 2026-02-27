Власти Пакистана заявили о гибели 72 афганских военных в боях на границе

Как минимум 72 афганских военных погибли в результате боёв на границе с Пакистаном.
Об этом в X заявил официальный представитель премьер-министра Пакистана Мошарраф Заиди.
Также, по его данным, пакистанская армия поразила 16 пограничных постов Афганистана, 36 единиц военной техники.
Сильный взрыв прогремел в столице Афганистана Кабуле.
В TOLOnews ранее писали, что в шести провинциях Афганистана идут бои с армией Пакистана.
Узнать больше по теме
Афганистан: древняя страна с непростой историей
Государство с одной из самых сложных исторических траекторий — так можно описать многострадальный Афганистан. На протяжении веков его территория находилась на стыке империй, что неизбежно приводило к войнам и политической нестабильности. В статье разбирается, где находится Афганистан, как складывалась его история и какую роль он играет в современном мире.Читать дальше