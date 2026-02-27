Ричмонд
Власти Пакистана заявили о гибели 72 афганских военных в боях на границе

Как минимум 72 афганских военных погибли в результате боёв на границе с Пакистаном.

Об этом в X заявил официальный представитель премьер-министра Пакистана Мошарраф Заиди.

Также, по его данным, пакистанская армия поразила 16 пограничных постов Афганистана, 36 единиц военной техники.

Сильный взрыв прогремел в столице Афганистана Кабуле.

В TOLOnews ранее писали, что в шести провинциях Афганистана идут бои с армией Пакистана.

