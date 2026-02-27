Ричмонд
В ОКБ перечислили регионы с самым низким и высоким кредитным рейтингом

В Объединённом кредитном бюро (ОКБ) назвали регионы России с самым низким и высоким кредитным рейтингом.

По информации РИА Новости, в топ-10 с самым низким кредитным рейтингом вошли Тува (587 баллов), Карачаево-Черкесия и Республика Алтай (645 баллов), Забайкальский край (657 баллов), Бурятия (674 балла), Ингушетия (675 баллов), Северная Осетия (678 баллов), Калмыкия (679 баллов), Хакасия (680 баллов) и Еврейская автономная область (681 балл).

При этом регионами с наилучшей платёжной дисциплиной в январе стали Москва (779 баллов), Санкт-Петербург (775 баллов), Чувашия (767 баллов), Севастополь (758 баллов), Московская область (755 баллов), Удмуртия (754 баллов) и другие.

Ранее сообщалось, что средний кредитный рейтинг в России снизился до 597 баллов за год.

Кроме того, стало известно, что в 15 регионах России средняя зарплата превысила 100 тыс. рублей.