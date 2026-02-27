Ричмонд
Взрывы гремят в Кабуле

В Кабуле зафиксированы мощные взрывы и звуки самолетных двигателей, что вызывает тревогу среди местных жителей.

В Кабуле зафиксированы мощные взрывы и звуки самолетных двигателей, что вызывает тревогу среди местных жителей. Об этом сообщает телеканал TOLO News.

Согласно сообщениям, жители различных районов столицы Афганистана наблюдают за интенсивной активностью в небе, которая совпадает с началом масштабных боевых действий на пакистано-афганской границе. В четверг там разгорелись серьезные столкновения, однако на данный момент отсутствует информация о возможных жертвах или разрушениях в Кабуле.

Несмотря на отсутствие официальных данных о последствиях взрывов, тревога среди населения нарастает. Жители столицы выражают опасения по поводу безопасности и стабильности в стране на фоне эскалации конфликта.

Конфликт на границе между Афганистаном и Пакистаном продолжает оставаться напряженным, и его последствия ощущаются не только в приграничных районах, но и в столице.

Ранее в Пакистане заявили о гибели 72 афганских военных в боях.

