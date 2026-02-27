Главе управления СБУ и начальнику логистики ВВС Украины предъявили обвинения

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко сообщил о предъявлении обвинений начальникам логистики ВВС и управления Службы безопасности в Житомирской области по делу о хищениях при строительстве укрытий для самолетов.
«Предъявлены обвинения начальнику логистики Военно-воздушных сил и руководителю управления СБУ в Житомирской области. Им инкриминируются действия, связанные с превышением военным должностным лицом служебных полномочий и совершенные по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения, а также предложение и предоставление неправомерной выгоды должностному лицу», — написал Кравченко в своем телеграм-канале. Меры пресечения определяется.
О задержании двух подозреваемых в хищении средств в размере $320 тыс. стало известно 26 февраля. Владимир Зеленский сообщил о задержании сотрудников СБУ.