Пакистан нанес авиаудар по Кабулу, сообщает Al Jazeera

Al Jazeera: Пакистан нанес авиаудар по Кабулу.

КАИР, 27 фев — РИА Новости. Пакистан нанес авиаудар по Кабулу, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в правительстве Афганистана.

«Пакистан нанес авиаудар по Кабулу», — передает телеканал.

Ранее в Кабуле прогремел сильный взрыв, после чего раздалась интенсивная стрельба.

В ночь на пятницу вооруженные силы Афганистана заявили, что в ответ на бомбардировки начали масштабные наступательные военные операции против центров и объектов пакистанских сил вдоль разграничивающей страны линии Дюранда. По данным представителя Минобороны Афганистана, операция началась с нескольких направлений в провинциях Хост, Пактия, Нуристан и нескольких других районов.

Власти Пакистана, в свою очередь, заявили, что в столкновениях на границе убиты 72 афганских военных, более 120 получили ранения. Кроме того, уничтожены 16 постов афганских талибов были уничтожены, еще семь — захвачены. Также, как утверждают в Исламабаде, уничтожены более 36 единиц афганской техники, в том числе танки, артиллерийские орудия и бронетранспортеры. Поражены крупный склад боеприпасов, штаб батальона и штаб сектора талибов.

В субботу вечером пакистанские ВВС нанесли удары по уездам в афганских провинциях Нангархар и Пактика. Атаку с воздуха предприняли в дни священного для мусульман месяца Рамадан.

Пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед сообщил о десятках погибших и пострадавших мирных жителей, включая женщин и детей. По данным Министерства просвещения страны, разрушению подверглось медресе, под руинами которого погибли пять учеников — три мальчика и две девочки.

Обострение отношений.

Ситуация между Исламабадом и Кабулом обострилась после того, как поздно вечером 9 октября ВВС Пакистана нанесли удары по афганской столице. По некоторым данным, они ликвидировали трех руководителей пакистанских талибов, а также разрушили множество торговых строений в провинции Пактика.

После этого Министерство обороны Афганистана сообщило о проведении «операции возмездия», а на границе двух стран начались боестолкновения. Они продолжались до 15 октября, когда стороны достигли соглашения о временном прекращении огня, начав переговоры об обеспечении мира на границе.

Кроме того, в Пакистане произошла серия терактов, в которых Исламабад обвинил повстанческое движение ТТП.

В Кабуле заявляли, что группировка не базируется на территории Афганистана, а борьбу с ней называли внутренним делом самого Пакистана.

