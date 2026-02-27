Пакистан нанес авиаудар по Кабулу, сообщает Al Jazeera

Власти Пакистана, в свою очередь, заявили, что в столкновениях на границе убиты 72 афганских военных, более 120 получили ранения. Кроме того, уничтожены 16 постов афганских талибов были уничтожены, еще семь — захвачены. Также, как утверждают в Исламабаде, уничтожены более 36 единиц афганской техники, в том числе танки, артиллерийские орудия и бронетранспортеры. Поражены крупный склад боеприпасов, штаб батальона и штаб сектора талибов.