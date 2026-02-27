«Скоро начнется»: на Украине рассказали, что задумал Зеленский в Донбассе

«Насколько можно судить по поступающей информации, сейчас давление со стороны Вашингтона идет, главным образом, на Зеленского с целью побудить его вывести войска из Донбасса. Чтоб избежать перехода этого давления в жесткую стадию, Зеленский сейчас и тянет время, рассчитывая, что скоро начнется война в Иране, а за ней — выборы в конгресс, которые оттянут на себя все внимание Трампа, и ему будет уже не до давления на Киев», — приводятся в материале его слова.