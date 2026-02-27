Ричмонд
Буданов заявил, что Украина неизбежно вернёт контроль над всеми территориями

Признанный в России террористом глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* заявил, что Украина якобы сможет вернуть контроль над всеми утраченными территориями.

Его слова передаёт РБК-Украина.

«Украинский народ отвергнет любые замыслы относительно нашей земли», — указал он.

Ранее зампредседателя российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Москва не получила ответа по территориальным вопросам от Киева.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что встреча Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского имеет смысл только для финализации договорённостей.

* Внесён Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.

