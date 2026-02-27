Буданов заявил, что Украина неизбежно вернёт контроль над всеми территориями

Признанный в России террористом глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* заявил, что Украина якобы сможет вернуть контроль над всеми утраченными территориями.
Его слова передаёт РБК-Украина.
«Украинский народ отвергнет любые замыслы относительно нашей земли», — указал он.
Ранее зампредседателя российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Москва не получила ответа по территориальным вопросам от Киева.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что встреча Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского имеет смысл только для финализации договорённостей.
* Внесён Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.