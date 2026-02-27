Буданов заявил, что Украина неизбежно вернёт контроль над всеми территориями

Узнать больше по теме

Кирилл Буданов*: биография нового главы офиса президента Украины, признанного в России террористом и экстремистом

Новый глава офиса президента Украины признан в России террористом и экстремистом. Собрали главное о карьере Кирилла Буданова, его участии в военных действиях и личной жизни.