Мэр Смоленска Новиков: похититель девочки ответит по всей строгости закона

Виновный в похищении девочки в Смоленске понесёт ответственность по всей строгости закона, заявил мэр города Александр Новиков.
По его словам, на данный момент с ним работают следователи. Также устанавливаются все детали произошедшего.
«Хочу выразить самую искреннюю благодарность поисковикам, которые сутками прочёсывали улицы, сотрудникам правоохранительных органов и всем неравнодушным смолянам, присоединившимся к поискам», — добавил Новиков.
Ранее RT опубликовал фото подозреваемого в похищении девятилетней девочки в Смоленске.
Также источник, знакомый с ситуацией, рассказал RT, что похищенная девочка не пострадала.