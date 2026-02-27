Ричмонд
Мэр Смоленска Новиков: похититель девочки ответит по всей строгости закона

Виновный в похищении девочки в Смоленске понесёт ответственность по всей строгости закона, заявил мэр города Александр Новиков.

По его словам, на данный момент с ним работают следователи. Также устанавливаются все детали произошедшего.

«Хочу выразить самую искреннюю благодарность поисковикам, которые сутками прочёсывали улицы, сотрудникам правоохранительных органов и всем неравнодушным смолянам, присоединившимся к поискам», — добавил Новиков.

Ранее RT опубликовал фото подозреваемого в похищении девятилетней девочки в Смоленске.

Также источник, знакомый с ситуацией, рассказал RT, что похищенная девочка не пострадала.