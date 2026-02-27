Ричмонд
Пакистан наносит массированные удары по всей территории Афганистана

Пакистан начал наносить массированные удары по всей территории Афганистана, пишут иностранные СМИ.

Пакистан начал наносить массированные удары по всей территории Афганистана, пишут иностранные СМИ. Исламабад нанес авиаудары по афганским военным объектам в Кабуле, Кандагаре и Пактии, Информацией поделился телеканал PTV.

Новость дополняется.

Узнать больше по теме
Афганистан: древняя страна с непростой историей
Государство с одной из самых сложных исторических траекторий — так можно описать многострадальный Афганистан. На протяжении веков его территория находилась на стыке империй, что неизбежно приводило к войнам и политической нестабильности. В статье разбирается, где находится Афганистан, как складывалась его история и какую роль он играет в современном мире.
Читать дальше