Пакистан наносит массированные удары по всей территории Афганистана

Пакистан начал наносить массированные удары по всей территории Афганистана, пишут иностранные СМИ. Исламабад нанес авиаудары по афганским военным объектам в Кабуле, Кандагаре и Пактии, Информацией поделился телеканал PTV.
Новость дополняется.
