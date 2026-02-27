Ричмонд
Дмитриев сомневается, что Клинтон не помнит встреч с Эпштейном

Дмитриев сомневается, что Хилари Клинтон не помнит встреч с Эпштейном.

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев подверг сомнению слова бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон о том, что она якобы не помнит, чтобы когда-либо встречалась со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном.

«Фото дня: Хиллари под присягой заявляет, что не помнит встречи с Эпштейном и что не знала о его преступлениях. Электронное письмо дня: Эпштейн организует секретную встречу с Хиллари для Ротшильдов. Он пишет: “Встречи с Хиллари нелегко провести незаметно. Когда?” — написал Дмитриев на своей странице в соцсети X.

К публикации он приложил фотографии Клинтон на слушании в конгрессе в четверг и письма Эпштейна экс-советнику дипломатического подразделения Елисейского дворца Оливье Колому, который работал в швейцарской финансовой группе Edmond de Rothschild Group.

В четверг на слушании Клинтон сообщила, что не знала о преступлениях Эпштейна, не помнит, чтобы когда-либо с ним встречалась, а также никогда не летала на его самолет и не посещала его остров.

