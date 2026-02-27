Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев прокомментировал заявления экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон, которая под присягой утверждала, что не помнит встреч с осужденным финансистом Джеффри Эпштейном и не знала о его преступлениях. Об этом он написал в четверг, 26 февраля, в своем посте в соцсети X.
Дмитриев прикрепил фотографию с заседания, где Клинтон опровергает свои контакты с Эпштейном, а также письмо из рассекреченных файлов по делу финансиста. В документе финансист обсуждает организацию тайной встречи Клинтон с представителями семьи Ротшильдов и отмечает: «Встречи с Хиллари нелегко провести незаметно. Когда?».
— Фото дня: Хиллари под присягой заявляет, что не помнит встречи с Эпштейном и не знала о его преступлениях. Письмо дня: Эпштейн организует секретную встречу с Хиллари для Ротшильдов, — написал глава РФПИ.
Сама Клинтон ранее заявляла, что ее муж не был близко знаком со скандально известным финансистом. По ее словам, он только несколько раз пользовался его самолетом для посещения благотворительных проектов за годы до того, как предпринимателя осудили за торговлю людьми.
Около 550 страниц файлов по делу Джеффри Эпштейна были полностью закрашены черным цветом. Предположительно, это не позволит общественности сделать какие-либо выводы о причастности знакомых финансиста к эксплуатации несовершеннолетних.