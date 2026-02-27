Ричмонд
Пакистан нанёс авиаудары по военным объектам в Афганистане

Пакистан нанёс авиаудары по афганским военным объектам в Кабуле, а также в провинциях Кандагар и Пактия.

Об этом сообщил телеканал PTV со ссылкой на источники.

Несколько часов назад в столице Афганистана прогремел взрыв.

Позже власти Пакистана заявили о гибели 72 афганских военных в боях на границе.

