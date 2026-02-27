Глава парламента Крыма Владимир Константинов назвал решение Владимира Зеленского не выводить войска из Донбасса наркотическим бредом.
«Зеленский продолжает нести наркотический бред, выискивая любые пути, чтобы затянуть переговорный процесс», — цитирует его РИА Новости.
Константинов добавил, что глава киевского режима является главным препятствием для урегулирования.
Ранее Зеленский заявлял, что украинцы якобы не простят вывод войск ВСУ из Донбасса.
Он считает, что отказ от Донбасса расколет украинское общество.
