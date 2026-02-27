В Госдуме предложили установить потолок цен на цветы перед 8 Марта

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал к урегулированию розничной наценки на цветы в преддверии 8 Марта. По его словам, сегодня проводится подготовка соответствующего предложения.
«Нужно ограничивать розничную наценку на цветы, чтобы был некий “потолок” роста цен, даже по большим праздникам. Мы подготовим такое предложение», — цитирует парламентария ТАСС.
Миронов подчеркнул, что регулярное подорожание цветов перед праздниками не имеет никаких объективных причин и является «откровенной и наглой спекуляцией на спросе».
Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Пётр Щербаченко рассказал, что в преддверии 8 Марта злоумышленники активизировали «праздничные» схемы обмана: аферисты создают фиктивные интернет-магазины с товарами по привлекательным ценам.
В преддверии 8 Марта аналитики также узнали, какие подарки россияне считают самыми удачными. Почти половина (47%) респондентов, мужчины и женщины, назвали цветы.