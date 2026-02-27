Ричмонд
Мадуро потребовал от суда в США закрыть дело против него

ВАШИНГТОН, 27 фев — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро просит американский суд прекратить его уголовное преследования, заявляя о допущенных нарушениях, говорится в документе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

«Президент Мадуро с уважением просит этот суд отклонить обвинительное заключение против него», — говорится в жалобе.

Президент Венесуэлы в своем ходатайстве заявил о нарушении американскими властями его конституционных прав. Защита венесуэльского лидера также настаивает, что в ходе уголовного преследования были нарушены его права.

В жалобе содержится требование обеспечить Мадуро справедливое разбирательство в США, сейчас Каракасу не дают оплатить его защиту в суде.

«Поведение правительства США не только подрывает права Мадуро, но и обязанность суда провести справедливое разбирательство», — подчеркивается в документе.

Военная операция США против Венесуэлы

В ночь на 3 января в Каракасе прогремели взрывы. Как заявил Дональд Трамп, Соединенные Штаты нанесли по городу масштабные удары, а президента и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли из страны на корабле. Сейчас они находятся в следственном изоляторе в Бруклине.

Венесуэльские власти считают целью нападения получение контроля над нефтью и минеральными ресурсами. Как заявил глава Минобороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес, атака привела к гибели 83 человек, более 112 пострадали.

Суд в Нью-Йорке уже провел первое заседание по делу Мадуро. Ему грозит до четырех пожизненных сроков по обвинениям в «заговоре, связанном с наркотеррористической деятельностью, контрабанде кокаина, хранении пулеметов и взрывных устройств для их применения против Соединенных Штатов». Политик отказался признать вину. Следующее слушание назначено на 17 марта.

Россия выразила глубокую озабоченность произошедшим, а также подтвердила солидарность с народом Венесуэлы и поддержку ее курса на защиту национальных интересов. В Москве назвали похищение Мадуро неприемлемым посягательством на суверенитет государства и призвали американское руководство освободить президента и его жену.

