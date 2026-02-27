Telegraph: ВС Британии и Франции завершили подготовку к миссии на Украине

Десантники из Великобритании и Франции завершили подготовку к отправке на Украину в рамках так называемой «миротворческой миссии».
По информации The Telegraph, заключительные учения были проведены на фоне обсуждений о задействовании 5000 военнослужащих в случае мирного соглашения с Россией.
«Более 600 солдат из 16-й воздушно-десантной бригады Великобритании провели имитацию воздушно-десантного рейда вместе со своими товарищами из 11-й парашютно-десантной бригады во Франции», — говорится в статье.
Учения состоялись в Бретани.
Ранее СВР стало известно, что Британия и Франция готовятся вооружить Украину ядерным оружием. Сделать это планируется под предлогом якобы собственной разработки киевским режимом данного оружия.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал безответственными планы Лондона и Парижа снабдить Киев ядерным оружием.