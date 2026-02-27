Ричмонд
SHOT: серия взрывов раздалась над Воронежем

Взрывы прогремели над Воронежем — системы ПВО отражают атаку БПЛА ВСУ.

Об этом пишет SHOT.

«Было слышно около пяти взрывов, от которых дрожали стёкла в рамах в центральной и северной части города», — заявляют авторы Telegram-канала, ссылаясь на местных жителей.

Ранее силы ПВО уничтожили 24 БПЛА, летевших в сторону Москвы.

Также сообщалось, что в результате удара ВСУ по городу Клинцы Брянской области пострадала мирная жительница.

