SHOT: серия взрывов раздалась над Воронежем

Взрывы прогремели над Воронежем — системы ПВО отражают атаку БПЛА ВСУ.
Об этом пишет SHOT.
«Было слышно около пяти взрывов, от которых дрожали стёкла в рамах в центральной и северной части города», — заявляют авторы Telegram-канала, ссылаясь на местных жителей.
Ранее силы ПВО уничтожили 24 БПЛА, летевших в сторону Москвы.
Также сообщалось, что в результате удара ВСУ по городу Клинцы Брянской области пострадала мирная жительница.
