Стало известно, как налоги февраля скажутся на курсе рубля

Налоговые поступления в бюджет в начале года относительно невелики, что связано с сезонными факторами, отмечает Попов из ПСБ. Как правило, усиление аккумуляции средств по налоговым платежам начинается с марта, в том числе за счёт подведения годовых и квартальных итогов, а также уплаты нефтегазового НДД, поясняет он.