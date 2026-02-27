Российские военные рассказали, как заманивали ВСУ трофейными Starlink

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Российские военные расставляли трофейные антенны Starlink на несуществующих позициях на линии боевого соприкосновения в Харьковской области, по которым ВСУ затем наносили безрезультатные удары, расходуя БПЛА, рассказал РИА Новости разведчик 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» с позывным «Смоленск».
«Мы использовали трофейное оборудование Starlink, найденное на занятых позициях ВСУ (в Харьковской и Сумской областях — ред.), а также сами печатали корпуса на 3D-принтерах с целью дезорганизации разведки противника и сокрытия истинного определения наших позиций», — сообщил собеседник агентства.
Он пояснил, что таким образом противника вводили в заблуждение, расставляя антенны на несуществующих позициях.
«То есть противник думал, что на ложных позициях находятся операторы БПЛА, и наносил по ним безрезультатные удары артиллерией и БПЛА», — добавил «Смоленск».