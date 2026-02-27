Кинолог рассказал, можно ли найти следы на месте поисков Усольцевых

КРАСНОЯРСК, 27 фев — РИА Новости. Запахи и следы на месте поисков семьи Усольцевых, пропавших осенью 2025 года в лесу Красноярского края, давно утрачены, обученным собакам не удастся взять след, рассказал РИА Новости инструктор-дрессировщик из Красноярска Андрей Круглов.
«Никаких запахов, следов там уже нет. Служебная поисковая собака, обученная по поиску (живого) человека, может максимум сутки пройти по следу», — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что если речь идет о поиске неживого человека, тогда обученная собака тоже ищет, но не следы, а останки.
«Может найти. Но там не след (ищут), там на сектора делят территорию и сектор отрабатывается. Это называется “поиск по ветру”, то есть собака движется по запаху», — сказал собеседник агентства.
Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года. МВД по Красноярскому краю 2 октября того же года сообщило, что двое взрослых и 5-летняя девочка пропали в регионе во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. По факту безвестного исчезновения туристов возбуждено уголовное дело по пункту «а», части 2, статьи 105 УК РФ (убийство двух или более лиц), приоритетной остается версия о несчастном случае. Активные поиски завершились 12 октября 2025 года.