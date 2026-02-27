Пакистан утверждает, что число погибших афганских военных возросло до 72

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь премьер-министра Пакистана по связям с иностранными СМИ Мошарраф Заиди утверждает, что число погибших в столкновениях на границе афганских военных возросло до 72, а более 120 получили ранения.
«Всего 72 бойца афганских талибов были уничтожены, более 120 получили ранения. Шестнадцать постов афганских талибов были уничтожены, а семь — захвачены», — написал пресс-секретарь на своей странице в соцсети X.
Он также утверждает, что были уничтожены более 36 единиц афганской техники, в том числе танки, артиллерийские орудия и бронетранспортеры. По его словам, также были поражены крупный склад боеприпасов, штаб батальона и штаб сектора талибов.
На прошлой неделе Пакистан нанес авиаудары по уездам в афганских провинциях Нангархар и Пактика, в результате которых, по заявлениям властей Афганистана, погибли и получили ранения десятки мирных жителей, включая женщин и детей.
В ночь на пятницу вооруженные силы Афганистана заявили, что в ответ на бомбардировки начали масштабные наступательные военные операции против центров и объектов пакистанских сил вдоль разграничивающей страны линии Дюранда.