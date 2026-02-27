Ричмонд
Пакистан нанес удары по трем провинциям Афганистана

Пакистан нанес удары в Кабуле, Кандагаре, Пактии, пострадавших нет.

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Пакистан нанес авиаудары по ряду районов в афганских провинциях Кабул, Кандагар и Пактия, сообщений о пострадавших не поступало, сообщил пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед.

«Пакистанская армия нанесла авиаудары в некоторых районах Кабула, Кандагара и Пактии; к счастью, сообщений о пострадавших не поступало», — написал пресс-секретарь на своей странице в соцсети X.

