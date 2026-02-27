Ричмонд
Временный поверенный: Польша планирует возвести фортификации на границе с Россией

Польша планирует возвести фортификации и военные склады на границе с Россией и Белоруссией, рассказал в интервью ТАСС временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш.

«В январе 2026 года поляки подписали контракт с норвежцами о производстве оборудования на цели программы борьбы с БПЛА в рамках польского проекта “Восточный щит” — предполагается возведение в районах, расположенных вдоль границ Польши с Россией и Белоруссией, фортификационных сооружений, электронных систем наблюдения, военных складов и т. п.», — отметил дипломат.

Также, по его словам, в планах Варшавы, запуск в течение текущего года производства беспилотников в городе Сохачев и поставки в Польшу систем борьбы с дронами, изготовленных в Турции.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, выступая в сейме, заявил о необходимости готовиться к войне.

При этом он также выразил мнение, что конфликт на Украине определит победителя между Россией и ЕС.

