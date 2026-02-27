Ричмонд
Клинтон прокомментировала дачу показаний по делу Эпштейна в конгрессе

Клинтон заявила, что стремилась как можно лучше отвечать на вопросы в конгрессе.

Источник: © РИА Новости

ВАШИНГТОН, 27 фев — РИА Новости. Бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что стремилась отвечать на вопросы комитета палаты представителей по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна наилучшим образом.

Клинтон ранее дала показания конгрессменам США по делу Эпштейна. Они прошли в закрытом режиме.

«На все заданные мне вопросы я старалась ответить как можно лучше», — сказала Клинтон журналистам.

Она повторила свой тезис о том, что не посещала остров, дом или офисы Эпштейна.

В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве. Чету Клинтон вызвали для показаний конгрессу.

