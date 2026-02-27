Украинский маркетплейс предлагает свыше восьми тысяч товаров с Бандерой

На сайте представлено более восьми тысяч товаров, на которых есть изображение или имя Бандеры. Среди них — книги самого Бандеры или о его жизни, предметы одежды, бейсбольные биты и флаги украинского националистического движения в красно-черной расцветке, а также наручные часы, кухонные подставки под горячие блюда, подставки под телефон и брелоки.