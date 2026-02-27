Ричмонд
«Уступает по всем фронтам»: в США высказались о территориях России

Foreign Affairs: у Украины нет ресурсов, чтобы диктовать России условия.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. У Украины нет ресурсов, чтобы диктовать России условия по территориальному вопросу, пишет американский журнал Foreign Affairs.

«У Украины нет ни военных ресурсов для успешного наступления, ни политической воли для надежной обороны», — пишет автор, комментируя отказ Киева от территориальных уступок.

Как пишет журнал, Киев отстает от Москвы по всем военным и техническим параметрам, в то время как стратегические цели России вполне соотносятся с ее возможностями.

«Цели Украины, напротив, кажутся недостижимыми», — резюмирует Foreign Affairs.

Представитель Кремля Дмитрий Песков 23 января заявлял, что ВСУ должны покинуть территорию Донбасса, это является важным условием российской стороны.

Помощник президента России Юрий Ушаков ранее назвал вывод украинских войск из Донбасса важной составной частью всего плана мирного урегулирования.

