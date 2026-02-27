Ричмонд
Собянин: силы ПВО сбили БПЛА, летевший на Москву

Силы ПВО армии России ночью 27 февраля сбили украинский беспилотник, летевший на Москву.

Об этом уведомил мэр столицы России Сергей Собянин.

«Атака одного беспилотника отражена силами ПВО Минобороны», — написал он в Telegram.

Ранее взрывы прогремели над Воронежем — по данным SHOT, системы ПВО отражают атаку БПЛА ВСУ.

