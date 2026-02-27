Собянин: силы ПВО сбили БПЛА, летевший на Москву

Силы ПВО армии России ночью 27 февраля сбили украинский беспилотник, летевший на Москву.
Об этом уведомил мэр столицы России Сергей Собянин.
«Атака одного беспилотника отражена силами ПВО Минобороны», — написал он в Telegram.
Ранее взрывы прогремели над Воронежем — по данным SHOT, системы ПВО отражают атаку БПЛА ВСУ.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше