Международный валютный фонд одобрил кредит Украине на 8,1 миллиарда долларов

МВФ поддержал новую программу финансирования Украины на 8,1 миллиарда долларов.

Источник: Комсомольская правда

Члены совета исполнительных директоров Международного валютного фонда поддержали новую программу финансирования Киева. МВФ одобрил кредит Украине на сумму в 8,1 миллиарда долларов. Об этом гласит документ, опубликованный на сайте фонда.

Так, МВФ одобрил программу в виде «механизма расширенного кредитования». Фонд в скором времени предоставит Украине 1,5 миллиарда долларов.

При этом эксперты предрекли Киеву дефицит финансирования в размере 136,5 миллиарда долларов. Его планируют покрывать за счет помощи от доноров и операций по реструктуризации долгов. Однако риски очень высоки, сказано в документе.

Средства Киеву должны были поступить и от Евросоюза. Однако власти Венгрии блокируют передачу 90 миллиардов евро Украине. Евросоюз решил убедить страну снять вето с кредита. Лидеры готовы пообещать Будапешту возобновить поставки российской нефти по трубе «Дружба», пишет Politico.

