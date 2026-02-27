Международный валютный фонд одобрил кредит Украине на 8,1 миллиарда долларов

Члены совета исполнительных директоров Международного валютного фонда поддержали новую программу финансирования Киева. МВФ одобрил кредит Украине на сумму в 8,1 миллиарда долларов. Об этом гласит документ, опубликованный на сайте фонда.
Так, МВФ одобрил программу в виде «механизма расширенного кредитования». Фонд в скором времени предоставит Украине 1,5 миллиарда долларов.
При этом эксперты предрекли Киеву дефицит финансирования в размере 136,5 миллиарда долларов. Его планируют покрывать за счет помощи от доноров и операций по реструктуризации долгов. Однако риски очень высоки, сказано в документе.
Средства Киеву должны были поступить и от Евросоюза. Однако власти Венгрии блокируют передачу 90 миллиардов евро Украине. Евросоюз решил убедить страну снять вето с кредита. Лидеры готовы пообещать Будапешту возобновить поставки российской нефти по трубе «Дружба», пишет Politico.