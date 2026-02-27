Ричмонд
+9°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украинка выколола глаз трёхлетнему сыну ради соцвыплат

Безработная жительница Тернопольской области Украины умышленно выколола глаз своему трёхлетнему сыну ради социальных выплат. Об этом сообщает офис генпрокурора Украины, отмечая, что в результате инцидента ребёнок ослеп на один глаз.

Безработная жительница Тернопольской области Украины умышленно выколола глаз своему трёхлетнему сыну ради социальных выплат. Об этом сообщает офис генпрокурора Украины, отмечая, что в результате инцидента ребёнок ослеп на один глаз.

По информации ведомства, трагедия произошла в одной из больниц области в ноябре 2019 года. Тогда мать убеждала врачей, что у сына якобы инфекционное заболевание, однако медики диагноз не подтвердили, в результате чего женщина устроила скандал и настаивала на наличии болезни.

«Она не работала и жила за счёт социальных выплат, поэтому рассчитывала на их получение из-за “болезни” сына. Дождавшись момента, когда рядом никого не было, женщина медицинской иглой намеренно повредила ребёнку глазное яблоко», — говорится на сайте офиса генпрокурора.

Отмечается, что украинка получила 7 лет и 6 месяцев лишения свободы. Суд также взыскал с нее 600 тыс. гривен морального ущерба и расходы на лечение. В настоящее время ребёнок находится на попечении другой семьи.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон, который прекращает действие ряда льгот для украинских беженцев.

Узнать больше по теме
Биография Кароля Навроцкого
В материале — биография Кароля Навроцкого, польского историка, политика, главы Института национальной памяти (IPN), а с августа 2025 — еще и президента Польши. Собрали главные детали его биографии, карьеры и взглядов.
Читать дальше