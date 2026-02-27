Украинка выколола глаз трёхлетнему сыну ради соцвыплат

Безработная жительница Тернопольской области Украины умышленно выколола глаз своему трёхлетнему сыну ради социальных выплат. Об этом сообщает офис генпрокурора Украины, отмечая, что в результате инцидента ребёнок ослеп на один глаз.
По информации ведомства, трагедия произошла в одной из больниц области в ноябре 2019 года. Тогда мать убеждала врачей, что у сына якобы инфекционное заболевание, однако медики диагноз не подтвердили, в результате чего женщина устроила скандал и настаивала на наличии болезни.
«Она не работала и жила за счёт социальных выплат, поэтому рассчитывала на их получение из-за “болезни” сына. Дождавшись момента, когда рядом никого не было, женщина медицинской иглой намеренно повредила ребёнку глазное яблоко», — говорится на сайте офиса генпрокурора.
Отмечается, что украинка получила 7 лет и 6 месяцев лишения свободы. Суд также взыскал с нее 600 тыс. гривен морального ущерба и расходы на лечение. В настоящее время ребёнок находится на попечении другой семьи.
