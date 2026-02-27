Украинка выколола глаз трёхлетнему сыну ради соцвыплат

По информации ведомства, трагедия произошла в одной из больниц области в ноябре 2019 года. Тогда мать убеждала врачей, что у сына якобы инфекционное заболевание, однако медики диагноз не подтвердили, в результате чего женщина устроила скандал и настаивала на наличии болезни.