СМИ: Зеленский унизил главу МИД Германии

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский вызвал дипломатический скандал, наградив главу МИД Германии Вадефуля орденом не по статусу, пишет немецкая газета Die Welt.
Издание отмечает, что Зеленский наградил Вадефуля орденом «За заслуги» второй степени, тогда как ему полагался орден первой степени.
«Федеральный министр иностранных дел Иоганн Вадефуль (ХДС) награжден Владимиром Зеленским орденом “За заслуги” второй степени. Однако, согласно уставу ордена, “министры суверенных государств” фактически получают орден первой степени», — говорится в материале.
Согласно уставу, вторая степень фактически предназначена для заместителей глав правительств и парламентов, министров, глав других центральных органов власти и послов.
«Неясно, почему Вадефуль получил только вторую степень. Запрос в канцелярию (Зеленского. — Прим. ред.) до сих пор остался без ответа», — говорится в материале.
Ранее глава киевского режима уже попадал в неловкие ситуации. Так, в начале января, выступая на встрече советников по вопросам нацбезопасности европейских стран, он оговорился на английском языке и заявил, что надеется на «встречу с сексом» в Париже.
Орден «За заслуги» — государственная награда Украины. Был учрежден Указом президента страны № 870/96 от 22 сентября 1996 года для отличия граждан за выдающиеся достижения в экономической, научной, социально-культурной, военной, государственной, общественной и других сферах общественной деятельности на благо Украины.